حميدتي: عمومية فبراير طابعها مالي و دعمنا الدولاري متواصل

قال نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – إن الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، والتي ستنعقد في فبراير المقبل من العام 2021م، سيكون طابعها مالي، إذ ستشهد تقديم ميزانية العام 2019م المجازة من المراجع القومي، والتي كان من المفترض عرضها في عمومية أبريل الماضي التي تأجلت بأمر جائحة كورونا؛ حيث تم ايقاف الجمعيات العمومية، وأضاف حميدتي أن موازنة العام 2020م، والميزانية التقديرية للعام 2021م، سيتم تقديمها أيضا خلال الجمعية في فبراير وبها قفزات كبيرة جدا بأمر التضخم وميزانيات برامج التطوير، لذا سيكون طابع الجمعية العمومية ماليا لأن أغلب أوقاتها ستكون فيه.. وأفاد حميدتي أيضا أنه من بعد الملف المالي سيتم خلال الجمعية انتخاب لجنة الانتخابات، ولجنة الانتخابات الاستئنافية، ولجنة القيم والأخلاق. على صعيد ذي صلة قال المهندس نصرالدين حميدتي أن دعم الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الاتحادات والأندية الدولاري سيتواصل، وسيتم تسليم مبالغ جديدة من بعد التشاور مع رئيس الاتحاد؛ الى الاتحادات والأندية قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار النهح المستدام لمجلس إدارتهم في زيادة معدلات الدعم المالي لعضوية الاتحاد، وتمنى حميدتي التوفيق للجميع بالموسم الكروي المرتقب، وأن يخرج بثوب قشيب في التنظيم وان يتحلى الجميع بالسلوك الرياضي لتؤدي كرة القدم دورها المنوط بها، سائلا الله ان يزيل الوباء ويرفع البلاء.