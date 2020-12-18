التعايشي: المطالب بإسقاط الحكومة قفزٌ في الظلام

الخرطوم: وجدان طلحة

قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، إن ثورة ديسمبر واضحة الأهداف وليس هناك مجال للمساومة في أهدافها ولا المزايده عليها.

وقال التعايشي في تصريح لـ(السوداني): “حق السودانيين في التعبير يجب أن يُحفظ ويُصان ويُستمع إليه”، وأضاف: “علينا أن نتذكّر أن مطالب إسقاط حكومة الفترة الانتقالية وهي في طريقها للعمل لاستكمال المهام هو قفز في الظلام”، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال عملية السلام وتنفيذ ما تم من اتفاق، والتصدي لاحتياجات المجتمعات الريفية والحضرية، ودعم استقلالية القضاء، وأهمية العمل بجدية لإنجاز قضايا العداله الانتقالية، والاستمرار في إدارة حوار مع كل السودانيين للإعداد للمؤتمر الدستوري والاتفاق على ترتيبات الانتخابات. وقال: “الحكومات الانتقالية حكومات تأسيس وبناء قواعد متينة للانتقال الديمقراطي الكامل، هذه هي مهام الفترة الانتقالية، وهي ممكنة ومقدور عليها، ويجب أن نتذكّر أن هذه هي الفرصة التاريخية الأكبر في تجربتنا السياسية الحديثة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الكامل وكسر الحلقة الشريرة”.