نقابة الأطباء الشرعية تكشف تفاصيل وخبايا عملها أثناء التظاهرات

الخرطوم : شهدي نادر

كشفت نقابة الاطباء الشرعية تفاصيل وخبايا ادارتها للعمل مع بداية الاحتجاجات الشعبية. وقال عضو النقابة د. والي نور الدين في حوار مع (السوداني) ينشر بالداخل، إن جميع الاطباء كانوا مع الثورة ولذلك لم يواجهوا اي مشكلة من جانب الموارد البشرية، وقال إن النقابة اطلقت حملة تبرعات تجاوب معها الاطباء بالداخل والخارج، وتوزيع الاطباء داخل المواكب والمستشفيات وتقديم الخدمات الاسعافية المتنقلة للجرحى والمصابين واستخدام الاسعاف المركزي لسيطرة الاطباء الثوريين عليه، وقال د. والي إن الاطباء كانوا الاكثر استهدافاً من قبل اجهزة امن النظام السابق، ولذلك لم يكن مسموحاً لهم بحمل هوياتهم المهنية أو الهواتف الذكية إلا للذين اسندت لهم مهمة توثيق الاحداث والاصابات .