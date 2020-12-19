نصب (6) محطات رصد زلزالي بعدد من الولايات

الخرطوم : السوداني

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة الطاقة والتعدين اكتمال العمل في تركيب (6) محطات رصد زلزالي في عدد من ولايات البلاد والفراغ من تشييد مكاتب لها بولايتي القضارف والشمالية.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المستشار سليمان عبد الرحمن عبد الفاضل عن بدء تركيب مصنع لفصل الخامات بالبلاد، مؤكداً أن الخطوة ستسهم في دخول كثير من شركات التعدين مرحلة الإنتاج وتساعد في الحد من فحص الخامات بالخارج، كاشفاً عن اجراءات تجري لاكتمال العمل في معمل الفحص المجهري، ومستودع حفظ العينات.

و قال عبد الرحمن إن رفع العقوبات عن السودان سيسهم في دخول الاستثمارات الأجنبية الكبيرة مجال التعدين، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة التي يحتاجها القطاع.