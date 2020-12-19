إعلام ديسمبر.. كيف كان يدار؟

الخرطوم: مشاعر أحمد

كان ملايين السودانيين لا سيما الثوار، ينتظرون بفارق الصبر بيانات تجمع المهنيين التي كانت تُصاغ بعناية فائقة إلى حد أن وصفها البعض بأنها (سيمفونية).

عمليا من الذي يصدق أن بيانات التجمع التي أسهمت بصورة كبير في حشد الشارع، كانت تخرج من قروب على تطبيق التراسل الفوري (الوآتس اب) عدد أعضائه يقارب الـ 20 شخصا أو يزيد قليلًا.

(السوداني)، سعت لمعرفة كيف كان يُدار إعلام الحراك الثوري ومن وراءه؟

الخلية النواة

نواة خلية إعلام التجمع كانت من عضوية مكوناته التي لديها خبرة في مجال الإعلام، حيث كان هدف هذه الخلية نزع الحقوق ورفع الظلم الواقع على الشعب من عُصبة الإسلاميين، ولم يكن الغرض أبدًا إسقاط نظام البشير، لكن المياه جرت بما تشتهي معظم فئات الشعب السوداني.

تقول رئيس لجنة المعلمين، قمرية عمر: “في البداية كانت مجموعة (واتساب) به أشخاص داخل الوطن وخارجه بحيث أي جسم يمثله شخص أو اثنان أي شخص لديه قدرات إعلامية”. وأضافت، خلال حديثها لـ(السوداني)، من ضمن الكودار في قروب الإعلام: ساره عبدالجليل ود. إحسان فقيري وسامي الباقر و حسام الامين واحمد ربيع فضلاً عن نهال الطيب والبراق النذير الوراق.

الشعار الأول

وتحدثت قمرية عن أن لجنة المعلمين، وهي إحدى اللجان المكونة لتجمع المهنيين السودانيين، كان لديها 3 ممثلين في قروب الإعلام، فيما كان محمد ناجي الأصم وحسام الأمين ممثلين للجنة الأطباء المركزية، بينما مثل عادل كلر ومحمد الأمين عبد العزيز شبكة الصحفيين السودانيين، علاوة على منبر المغردين السودانيين.

وأشارت قمرية إلى أن القروب كان إعلاميا مهمته صياغة الشعارات وتصميم البوسترات حيث كانت مهمة شبكة الصحفيين ذلك، موضحة أنه في البداية كان موجه لزيادة الاجور للمهنيين، قبل تدشين تجمع المهنيين .

وأضافت: “أول شعار كان: نبقي حزمة كفانا المهازل”. ومن ثم بدأت الوقفات الاحتجاجية بعد الترتيب اليها داخل القروب، ووقفات لاجسام مهنية محددة، موضحة ان اكبر جسم كان ينفذ وقفات اجتجاجية والاضرابات هم الأطباء.

بدء الاعتقالات

وذكرت قمرية ان الوقفات بدأت عند تأخير مرتبات المعلمين وضعفها وكانت داخل الوزارة وكان الراتب تأخر (45) يوما، حيث تم اعتقال المعلمين عقب الوقفة، مشيرة إلى أن الوقفة الاولى لكل المهن كانت عن زيادة الاجورامام اتحاد عمال السودان ، وفي نفس اليوم تم تقديم دراسة للاجور في البرلمان تلاها ممثلو التجمع ، بعدها عقد اجتماع قرروا فيه التقدم مذكرة للبرلمان لزيادة الاجور فقط 17 ديسمبر 2018 ، موضحة ان الاجتماعات كانت تعقد بشكل احترازي، ولكن قبل الوقفة كانت بعض مدن السودان قد خرجت في مسيرات لذلك تم الاتفاق على ان تكون هناك حاجة اكبر من المطالبة بزيادة الاجور،عقد إجتماع و تم الاتفاق على موكب يوم 25 ديسمبر في تلك الايام طلعت الدمازين وعطبرة .

وافادات بانه تم اعتقال 14 من قيادات الاجسام المهنية وكانوا اعضاء في القروب كان واضحا انه استهداف، وحتى لا تحدث مظاهرات، مشيرة إلى اعتقالها من من المدرسة البلجيكية مقر عملها، ولكن نفذت المظاهرات وكان قوامها طلاب الاساس والثانوي وتم التعامل معاهم بعنف .

تسقط بس

وليد صديق عضو لجنة إعلام الحراك يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن بداية عمل التجمع كانت الدعوة لموكب الاجور وتم تغييره لموكب اسقاط النظام تحت شعار تسقط بس، موضحة أنه من قبل الحراك كان يوجد في سكرتارية التجمع مكتب يسمي مكتب الفعاليات هو المسؤول من التنسيق والترتيب للمواكب، وبعد الموكب الاول تكونت لجنة تابعة لمكتب الفعاليات سميت بلجنة الميدان.

واوضح أن اللجنة كانت معنية بالتنسيق للمواكب وتحديد ايام واماكن المواكب، وعمل الجداول والتنسيق مع لجان المقاومة، بعد التوقيع على اعلان الحرية والتغيير تم اضافة ممثلي الكتل الاخرى للجنة الميدان.

واشار إلى أن التجمع في بداية الحراك كان يتكون من مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين ،اللجنة المركزية للاطباء، شبكة الصحفيين، البياطرة، لجنة المعلمين ، تحالف المحامين، والنقابة الشرعية للاطباء وتجمع أساتذة الجامعات.