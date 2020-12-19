حمدوك يصل جيبوتي ليترأس قمة الإيقاد

الخرطوم: السوداني

وصل رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد د. عبد الله حمدوك صباح اليوم إلى جمهورية جيبوتي، على رأس وفد عالي المستوى، للمشاركة في القمة الاستثنائية للإيقاد رقم (٣٨) التي ستنعقد غداً الأحد.

وكان في استقباله بمطار جيبوتي العاصمة، رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل محمد، وكل من وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير النقل موسى أحمد، ووزير الإعلام رضوان بهدون، بالإضافة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد وركينا قبيهو، وسفير السودان لدى إثيوبيا السفير جمال الشيخ، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جيبوتي المستشار أبو بكر هارون آدم، والملحق العسكري اللواء ركن أسامة العوض محمدين، وأعضاء السفارة.

ويُشارك في القمة الاستثنائية للإيقاد رقم (٣٨) كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية د. عبد الله حمدوك، ورؤساء دول: جيبوتي وكينيا والصومال بالإضافة إلى نائب رئيس دولة جنوب السودان د. ريبيكا قرنق، ورئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد.

وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة يوم غدٍ الأحد كل من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي د. موسى فكي، والسكرتير التنفيذي للإيقاد.

ومن المُنتظر أن تتناول القمة الاستثنائية للإيقاد، الوضع في الإقليم، وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة، عرضاً للتطورات الإيجابية بالبلاد، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمترتبات الإيجابية لذلك.

وتأتي القمة الاستثنائية لمنظمة الإيقاد لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، في مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا وتعزيز التنسيق بين دول الإيقاد حول التعامل مع الفيروس المستجد.

يُذكر أن رئيس الوزراء يرافقه خلال هذه الزيارة كل من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الخارجية المكلف الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة، ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.