بعثة الهلال تشد الرحال إلى غانا

غادرت بعثة نادي الهلال في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت إلى العاصمة الغانية أكرا وذلك لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني يوم الاربعاء المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وبلغ الحجم الكلي لبعثة الهلال (41) شخصا من بينهم (26) لاعبا، إضافة للجهازين الفني والاداري والطاقم الطبي. وترأس الطاهر يونس عضو مجلس التطبيع بعثة الهلال التي رافقها كذلك المدير الفني الصربي زوران وطاقمه المساعد.

وسيواصل الهلال تدريباته التحضيرية في العاصمة الغانية اعتبارا من مساء اليوم تأهبا لنزال “الاشانتي”. وكان الفريق قد أدى أمس على ملعبه في أم درمان مران متعدد الأغراض، حرص خلاله الطاقم الفني على إخضاع العناصر التي شاركت بصورة أساسية في التجربة الودية أمام هلال كادوقلي لتمارين استشفاء ترويحية في حين كثف الجهاز الفني من نسق التدريبات للمجموعة الأخرى.

يجدر ذكره أن الهلال يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأشانتي الغاني عصر الاربعاء المقبل تسهل من مهمته في لقاء الرد بالجوهرة الزرقاء مطلع شهر يناير المقبل.