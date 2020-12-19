طائرة خاصة تقل البعثة والي شمال كردفان يزور هلال الأبيض ويدعم المشوار الإفريقي

نجح مجلس إدارة هلال الابيض أمس الاول في توفير طائرة خاصة لتقل بعثة فريق كرة القدم الاول بالنادي الى العاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة ذهاب الدور الاول من كأس الاتحاد الافريقي أمام نامينجو التنزاني في الثالث والعشرين من هذا الشهر بمجمع عزام في الخامسة عصرا بدلاً من السفر عن طريق دبي عبر طيران الامارات. وتقل الطائرة بعثة الفريق ذهابا وإيابا بتكلفة 37 الف دولار تكفل بها مجلس ادارة النادي حيث وصل أمس صباح الجمعة الى الخرطوم نائب رئيس النادي للشؤون القانونية الاستاذ مجاهد عباس ونائب الرئيس للشؤون الادارية الاستاذ إبراهيم القدال بالاضافة الى اعضاء المجلس المتواجدين بالخرطوم ورئيس لجنة الاسناد مكي النور حيث تكاملت الجهود التي بذلها الاستاذ ناجي جابر نائب الرئيس للشؤون المالية مع اعضاء المجلس لتنتهي بالاتفاق ونقل الفريق عبر طائرة خاصة من أجل إراحة البعثة وتوفير الوقت والجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الأولى.

من جهة أخرى قام والي ولاية شمال كردفان الاستاذ خالد مصطفى والوفد المرافق بزيارة معسكر الفريق ظهر الجمعة بحضور عال لمجلس الادارة. وأعلن والي شمال كردفان عن تقديمه لدعم مالي بقيمة (5) مليارات جنيه سوداني بواقع (3) مليارات من حكومة الولاية ومليارين من شعبة المعادن وتجار الذهب والبنوك العاملة بالولاية. وخاطب الوالي أفراد البعثة مبدياً سعادته الكبيرة بزيارة البعثة وهي تتأهب لتمثيل الوطن في المحفل الافريقي الكونفدرالية، مجددا وقفتهم في حكومة الولاية مع الفريق وكل من يحمل راية الوطن باسم الولاية حاثا اللاعبين على القتال والعودة بنتيجة إيجابية من تنزانيا ، وتحدث إنابة عن مجلس ادارة الهلال نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية ناجي جابر ورحب بحكومة الولاية ممثلة في الوالي خالد مصطفى وتقدم له بوافر الشكر والتقدير على زيارة البعثة والاطمئنان عليها قبل مغادرة السودان، مؤكدا أن مجلس الادارة يعمل وفق اهداف وضعها مسبقا كان في مقدمتها إعادة الفريق لساحة المنافسات القارية والتأكيد أن هلال الابيض ناد كبيرٌ لن يتأثر برحيل أحد وعمل المجلس من خلال التعاقد مع افضل اللاعبين في السودان وجلب مدربين أجانب ووطنيين من أجل تحقيق الاهداف وأنهم طيلة الفترة الماضية تحركوا في كل الاتجاهات من أجل تأمين سفر الفريق لتنزانيا وكللت بالنجاح في توفير طائرة خاصة وترتيب اقامة وسكن مريحين للبعثة وأكد أن مسيرة هلال الابيض ماضية بهذا المجلس او غيره. وشكر الوالي على المساهمة معهم في مشوار الفريق الافريقي وقطع بقدرة الفريق على تحقيق نتائج ايجابية للسودان.

تحدث قائد الفريق حسن تنقا مشيدا بخطوة الوالي وبعض اعضاء مجلس الادارة الذين وصلوا من الابيض من اجل الوقوف على ترتيبات السفر ودعم افراد البعثة وكشف عن تعاهد اللاعبين على القتال حتى آخر وقت من أجل الانتصار وتشريف الوطن وأن حديثهم سيكون في الملعب.