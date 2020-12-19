الأمين العام للهلال يفتح خطاً ساخناً ما بين الخرطوم وغانا

أجرى سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر، الأمين العام لمجلس إدارة نادي الهلال، اتصالاً هاتفياً بسعادة سفير السودان بغانا محمد ميرغني وذلك للاطمئنان على جاهزية كافة الترتيبات لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال والتي من المتوقع أن تصل أكرا ظهر السبت لأداء مباراة الذهاب أمام الأشانتي كوتوكو الغاني يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ، هذا وقد طمأن سعادة السفير، الأمين العام باكتمال كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الهلال، وكانت البداية بإستقبالهم لوفد المقدمة والذي تمثل في سعادة الجنرال حسن محمد صالح مسؤول العلاقات العامة بالنادي الذي وصل أكرا ظهر أمس، ووجد أعضاء السفارة في استقباله وقاموا برفقته بإكمال كل الترتيبات من حجز للفندق والملاعب التي سيؤدي عليها الفريق تدريباته، كما تم الاتصال بالاتحاد الغاني لكرة القدم وتم تحديد موعد وصول البعثة.

الأمين العام لنادي الهلال تقدم بالشكر الجزيل لسعادة السفير محمد ميرغني وسعادة نائب السفير عبدالخالق وسعادة العميد أحمد القنصل العام وكل أعضاء أسرة سفارة السودان في غانا على التعاون الكبير وتذليلهم لكافة الصعاب في سبيل راحة بعثة فريق الهلال حتى يحقق نتيجة إيجابية يعود بها إلى معقل الأزرق استعداداً لمباراة الإياب والتأهل بإذن الله من الخرطوم.

وفي صعيد ذات صلة أكد الفريق شرطة السر أحمد عمر أن كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بسفر بعثة الهلال إلى غانا فجر اليوم اكتملت تماماً.