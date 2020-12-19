بعثة الأهلي مروي تصل الخرطوم

وصلت إلى العاصمة الخرطوم بعثة فريق النادي الأهلي مروي لمواصلة التدريبات والاستعداد لإنطلاقة الدوري الممتاز .

وأجرى الفريق خلال فترة أسبوعين قضاهما بمروي عدة تدريبات على رمال جبل البركل قبل ملامسة الكرة بإستاد مروي والمدينة الرياضية كريمة وذلك تحت إشراف المدير الفني فاروق جبرة وطاقمه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين .

وقال السيد أحمد عباس ( عيشة ) مدير الكرة بالأهلي الذي سبق البعثة إلى الخرطوم إن مجلس الإدارة جهّز شققا فندقية فخمة بحى كافوري لإقامة بعثة الملوك طوال فترة الدوري ، وأوضح عيشه أن الفريق سيُجري أولى تجاربه الإعدادية عصر غدٍ السبت أمام كوبر البحراوي تعقبها عدة مباريات لتجهيز الفرقة والوصول للتشكيلة الأساسية قبل إنطلاقة البطولة .

وكان في وداع البعثة أمين جيب الله عثمان نائب الرئيس للشؤون الإدارية والسيد علاء الدين عبد الله رئيس القطاع الرياضي والسيد عبد الرحمن عباس عبد الرحمن وعدد من الأقطاب.