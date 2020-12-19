الآلاف يتظاهرون في الخرطوم والولايات في ذكرى الثورة



الخرطوم: السوداني

تظاهر الآلاف في العاصمة والولايات في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، التي أطاحت بحكم الإنقاذ.

وتظاهر الآلاف اليوم السبت، في شوارع الخرطوم والولايات، رافعين شعارات تحمل مطالب عديدة.

ويُطالب لجان المقاومة بإجراء إصلاحات فورية في مؤسسات العدالة والاقتصاد.

فيما يُطالب أنصار البشير بتنحي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن الحكم، ورفعوا شعارات وردّدوا هتافات مناوئة لحمدوك ولقوى الحرية والتغيير.

وفي مشهد آخر، حرق عدد من المتظاهرين علم الحزب الشيوعي السوداني.

وفي القضارف، طالب البعض بإسقاط المكون العسكري، ومحاسبه أعضائه.