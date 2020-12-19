(تزامن الأحداث)

::تزامنا مع ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة تم الاعلان الرسمي عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب !!! تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر منذ الساعات الاولى من صباح الاثنين 14/ديسمبر/2020م حيث ابدى المواطن تفاؤله بهذه الخطوة الجيدة التي اتخذتها الادارة الامريكية والتي ستساهم بشكل كبير في حل بعض المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان في الفترة الاخيرة و من الممكن أن تنعش هذه الخطوة الاقتصاد السوداني. ويرى بعض الخبراء في المجال الاقتصادي أن هذه الخطوة سوف تشكل لبنة جيدة لبناء علاقات اقتصادية مع الدول الأخرى وجلب المستثمرين فالسودان مليء بالموارد فقط يحتاج إلى مستثمرين ورؤوس اموال لإدارة هذه الموارد الضخمة التي ظل النظام السابق متمسكا بها لحسابه الشخصي طوال فترة الثلاثين عاما ، وهنا ندعو المسؤولين لتهيئة الاوضاع لكل الشركات المستثمرة حتى يسهل لها الوصول إلى البلاد . وبهذه الزاوية اتقدم بالتهنئة للمواطن السوداني بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة التي اتت تزامنا مع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وندعو كل الجهات التي تهتم بجانب الاستثمار أن تقدم رؤاها وعلى المواطن الوقوف مع حكومة الفترة الانتقالية التي جاءت من ثورة ديسمبر المجيدة اذا توحدت الاهداف والمقاصد فلن يقف امامنا اي حاجز يمنع بناء الوطن والخروج به إلى بر الامان وندعو الاعلام بأن يكون حاضرا وشاهدا على كل صغيرة او كبيرة .

::وفي الخاتمة اكتب اليكم من منكم يحلم أن يعم الخير الوطن ؟ من منكم يحلم أن يعم الامن والاستقرار للوطن؟ من منكم يحلم بوقف الصراعات وعودة النازحين إلى قراهم واعمارها ؟ من منكم يحلم بأن يدخل الوطن مرحلة البناء والاعمار؟ من منكم يحلم أن لا يظلم احد؟ هذه ابسط احلام ومن الممكن أن تتحقق اذا صوبنا الاخطاء التي اقترفها النظام السابق.