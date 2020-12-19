19 ديسمبر.. كثير من الحرية وقليل من الحقيقة

جميع الثورات الشعبية على مدار التاريخ المعاصر تقريبا، لم تفشل في تحقيق أهدافها، وذلك لأنها ببساطة تعكس روح الديموقراطية التي تنتصر للإرادة الوطنية وغالب الشعب ورفضه للواقع السلطوي القائم، وذلك استخلاص مبكر لما يمكن أن تكون عليه إرادة وعزيمة التغيير.

قليل من الثورات وجدت نفسها تعود إلى المربع الأول، كما عبّرت عنه عصبة الدفاع عن الجمهورية إبّان الثورة الإسبانية “عندما طلبنا العدل أخذوا منا الحرية، وعندما طلبنا الحرية كان كل ما حصلنا عليه هو سيرك برلماني هزيل”، ولكن تم تصحيح المسار الثوري وعبر الإسبان وتم السماح للديموقراطية أن تعبر وتجتاز عتبة باب الجنرال فرانكو.

في حالة الثورة السودانية التي تستعيد ذكراها في 19 ديسمبر كان هناك خروج وثورة على نظام سياسي مارس دكتاتورية جماعية من خلال حزب حاكم، ورئيس انتهى إلى شراكة في السلطة ليس مع آخرين في إطار ديموقراطي حقيقي، وإنما مع ذات الحزب وقياداته، وهي حالة ضبابية ومأساوية افتقدت الرشد والبصيرة.

عندما صبر السودانيون ثلاثين عاما فلم يكن ذلك سوى اختبار لقوة تحملهم، بداية من شرب الشاي بالبلح، وانتهاء بالامتنان عليهم بأكل الهوت دوغ، وهذا الشعب لم يكن مذنبا فيما يمكن أن تتم فيه إدانة النظام الحاكم الذي وعد منذ فجر حكمه بأن يأكل الناس مما يزرعون ويلبسون مما يصنعون، أي تحقيق الكفاية والاكتفاء.

لماذا صبر الناس هذه الثلاثين؟ ليس لعبقرية حاكميهم ونزاهتهم وفتح الله القريب منهم، إنما حدث ذلك لأنهم يعلمون يقينا أن بلادهم فيها كل الخير الذي يتطلعون إلى حسن إدارته، ولأنهم تعرضوا لتزييف مريع بشعارات الدين التي ظلت تحاصرهم وتطاردهم في كل مكان، فكان حسن الظن بهؤلاء هو الفخ الذي أطال أمد الصبر.

أول السقوط كان في اختبار الفساد العظيم، وكل كادر إسلامي لا بد وأن وقف على مفارقة حديث الشهيد الزبير محمد صالح وهو يخاطب عموم السودانيين بأن يشهدوا على حالهم إن تغير بعد السلطة ليدركوا أن فسادا في النفوس والذمم والأخلاق قد حدث.

ثم كانت الاستراتيجية ربع القرنية والمشروع الحضاري والزهو بالتمكين حتى أصاب وباء وبلاء الغرور التنظيمي كل كادر، ولا يزال كثيرون على ذات الوباء وهم يعيشون حالة إنكار للثورة وسوء حال البلاد والعباد قبل التغيير، وهنا كان سقوط المبدأ والقيمة سواء كانت إنسانية أو دينية أو وطنية، وذلك ما أسقط المشروع الحضاري على نسق “بيدي لا بيد عمرو”.

الثورات الدينية أو السياسية أو الاقتصادية معنية بتحقيق انتقال من نوع ما يتوافق مع متطلبات وطموحات الجماهير، والثورة السودانية وهي تتجه إلى الديموقراطية الرابعة لا بد وأن تستوعب أخطاء السابقين واللاحقين، وغالبا ما تتسع الطموحات في بداية التغيير قبل أن تتراجع بقوة الواقع والمنطق إلى الحد الأدنى.

ولكي تنجح الثورات في الوصول إلى غاياتها وتعبر إلى بر الأمان فذلك لن يتم دون ممارسة سياسية تحتاج رجال إلدوسهكسلي، وهم رجال متزنون، هادئون، غافلون، وفي حالة السودان الحالية فإنهم بعض خليط بين عسكريين نزعتهم شمولية ومدنيين نزعتهم ديموقراطية، وفي ظل تعقيدات الوضع القائم فمن الضروري أن تبقى الثورة لأجل الوطن.

بقاء الثورة لأجل الوطن يستدعي القاعدة السياسية في فن التنازلات لكي تنجح الفترة الانتقالية على الأقل لأن وضعها ملتبس وقاتم وقد يدخل بالثورة إلى النفق المظلم، ويبدأ ذلك بإيقاف ابتزاز المواطنين بمزيد من الصبر لمجرد أنهم منحوا النظام السابق صبر ثلاثين عاما، فذلك ربما يحتمل تغطية لإخفاقات في الممارسة السياسية تضاعف متاعب الشعب.

الشعب الآن لا يحاسب النظام السابق وإنما النظام القائم فيما فعل في الاستحقاقات التي ثار لأجلها. الدولة المدنية، دولة القانون، هي التي تحاسب النظام السابق. الشعب يحاسب من قدّمه في هذه المرحلة، ولا يمكن لهؤلاء أن يحاسبوا الشعب على صبر السنوات الطويلة.

من المهم ألا يحتاج الشعب إلى الاستمرار في الانتفاض والثورة والخروج والاحتجاج والتظاهر، فذلك ليس تصرفا صحيا في السياق التنموي وإنما إفراطا في الجرعة الديموقراطية وبالتالي تفريطا في الديموقراطية. وبقاء هذا الشعب طويلا دون مجلس تشريعي حقيقي وفاعل يؤزم وضعه ويجعل السلطة التنفيذية ترتكب مزيدا من الأخطاء التي تعقّد المشهد السياسي والاقتصادي ويدخل الجميع عنق الزجاجة.

هناك استحقاقات ينبغي عدم تجاوزها، وتحتاج الشفافية من أولئك الرجال السابق ذكرهم، إن وُجدوا، خاصة فيما يتعلق بفض اعتصام القيادة العامة وذهاب أرواح من شباب الوطن ليس هناك ما يبرر التضحية بهم، وحين نغوص عميقا في باطن حقيقة الأحداث حينها فلن يخرج ذلك من إطار حماية النظام السابق واستهانته بأولئك الشباب الذين يمتنُّ عليهم رئيسهم السابق بالهوت دوغ وهم ليسوا في حاجته ولم يثوروا لأجله.

تسطيح الثورة والثوار مغالطة إجرامية تستحق الوقوف عندها، وما حدث من تقتيل جريمة لا يجب أن يتوقف حق المطالبة بفاعليها، ذلك أمر يمكن وصفه بأنه من الصعب أن يتم وضعه جانبا (Unputdownable) ولكنه بحاجة إلى سلطة حقيقية تمثل الشعب ولديها القانون الذي يلاحق ولو بأثر رجعي، ليس تشفيا وإنما إحقاقا للحق.

الثورة ستصل إلى غاياتها ولكنها بحاجة إلى وقت، وأسوأ عقبة أمامها هي الفترة الانتقالية الطويلة لأنها لا تفعل الكثير لتحقيق الانتقال الديموقراطي والدولة المدنية. تلك الدولة ستجعل أكثر المتطرفين يتمتعون بحقوقهم الدينية والوطنية ولكنها ستحرمهم التزييف والتضليل والتلاعب بالعقول.

تلك الثورة ستصل محطتها الأخيرة في غير موعدها ولكنها ستصل لأن تفكيك البنية الشمولية للدولة الماضية سيجعل الدولة المقبلة تتحرر من إرث عميق في أحقية الاستحواذ على السلطة رغم شعارات “هي لله، لا للسلطة ولا للجاه” فيما لم تكن أبدا لله وإنما لاكتناز المال والأراضي تحولت معه السلطة والدولة إلى سفه وعته.

تظل التجربة الثورية الحالية تتمتع بروح رافضة لأي مرارات عاشها وعايشها السودانيون في السنوات الماضية، ولن تسمح حتى لمن يتسنمون السلطة الآن بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم أن يكرروا قيادة الناس في الفضاء الطلق إلى المجهول وأوهام التنمية الكبيرة.

وليس من أمر ينبغي أن يعيه من يوجدون في السلطة بشقيها المدني والعسكري، سوى أنه لا مفر من ثلاث: تقصير الفترة الانتقالية لأنها تضيق بالثورة ولا يمكن أن يتمتع قليلو الحصة الديموقراطية بأي نفوذ سياسي وسلطوي، وألا فرصة للشق العسكري في ممارسة السلطة السياسية وأداء أي دور سياسي، وثالثها لن يتوقف الناس عن المطالبة بحق دماء أبنائهم أو مرور قضية فض الاعتصام دون معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين.