الموت يغيب الخبير الزراعي بالأمم المتحدة (عوض العيسابي) متأثرا بإصابته بكورونا

الخرطوم: السوداني

غيب الموت ليلة الجمعة، بالخرطوم، الخبير الزراعي السابق بالأمم المتحدة (FAO) الدكتور عوض محمد احمد العيسابي، عن عمر ناهز 78 عاماً جراء إصابته بكورونا.

يُعد الفقيد من علماء النخيل القلائل في العالم العربي حصل على الماجستير و الدكتوراه بالولايات المتحدة الامريكية، جامعة كلفورنيا “رفر سايد” .

عمل بهيئة البحوث الزراعية في السودان، وبمحطة أبحاث الحديبة، شغل رئيسا لوحدة أبحاث البساتين بالبحوث الزراعية ودمدني، و خبيرا بالأمم المتحدة (FAO ) لانتاج التمور – مشروع المركز الإقليمى لبحوث النخيل و التمور فى الشرق الأدنى و شمال إفريقيا – مقيماً فى دولة الكويت.

ثم انتقل للعمل خبيرا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، سلطنة عمان، ثم منسقا شبكة بحوث و تطوير النخيل (أكساد ) سوريا – دمشق، في الفترة من 1994 – 2002.

منح وسام الجدارة من رئاسة الجمهورية خلال مهرجان التمور الدولي، لجهوده وأبحاثه في مجال النخيل، وُيعد “العيسابي” من الباحثين المختصين في النخيل عمل في مختلف أصقاع السودان والعالم مُنذ ستينيات القرن الماضي، حتى لقب بـ “أبو النخيل” في السودان.

لديه العديد من المؤلفات و البحوث المنشورة عن النخيل و التمور و عدة كتيبات ارشادية عن زراعة ورعاية النخيل و الأمراض التى تصيبه.