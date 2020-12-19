المؤتمر السوداني يُدين حادثة حرق علم الشيوعي

الخرطوم: السوداني

أدان نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، مجدي عكاشة، حادثة حرق علم الحزب الشيوعي التي جرت أحداثها اليوم السبت ضمن مواكب الثورة.

وقال عكاشة في تعميم صحفي مذيل بتوقيعه، إن الشيوعي يُعد أبرز ركائز الثورة ويجب عدم تخوينه، وأضاف: قوى الثورة لا يجوز تخوينها أو استهدافها.. إن خطابات وأفعال الإساءة لقوى الثورة، ومحاولات نزع المشروعية عنها، وتسميم الأجواء بإشعال المعارك داخل صف الحركة الجماهيرية المدنية، إنما تصب مباشرة في خانة أفعال الثورة المضادة التي تعمل على إجهاض المرحلة الانتقالية عبر تفكيك وحدة الحركة الجماهيرية المدنية، وجعل بنيانها الداخلي يتآكل ويتصدع، وهو ما سنقف في حزب المؤتمر السوداني ضده بشدة وصرامة.