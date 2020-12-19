بالصورة.. فتاة سودانية تشعل مواقع التواصل بعد أن أعلن ذويها بانها (مخطوفة)

الخرطوم: السوداني

أشعلت فتاة سودانية منصات التواصل الاجتماعي في السودان بعد أن أعلنت أسرتها بأنها (مخطوفة) وضجت بقضيتها السوشيال ميديا، لتخرج في مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعاً، مفاجئة أسرتها بانها خرجت بكامل إرادتها وأتمت زواجها مع الشخص الذي ترى انه مناسبا وسندا لها.

ونفت الفتاة بمقطع الفيديو المتداول وصفها بأنها (مخطوفة)، مؤكدة زواجها من الشخص المناسب بعد أن تم رفضه من قبل أسرتها.

وأظهرت الفتاة وثيقة عقد قرانها قائلة أن العقد تم بواسطة المحكمة الشرعية بشكل رسمي على مذهب الإمام ابو حنيفة، مضيفة بأنها لاترى عيبا في ذلك وهو حق من حقوق أي إمراة عليها أن تدافع عنه.