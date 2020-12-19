عاجل| فض اعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بأم درمان

الخرطوم: السوداني

قامت قوات الأمن السودانية (قبل قليل) بفض اعتصام عدد من المتظاهرين كان مخططاً له أن يطول أمام مبنى البرلمان بأمدرمان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إصابة متظاهر بـ “بتر يده” أثناء تفريق قوات الشرطة للاعتصام.

و خرج اليوم السبت آلاف المتظاهرين في عدة مدن سودانية في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة السودانية ضد نظام البشير، معظمهم شباب احتجاجا على عدم حصول تغيير في حياتهم اليومية، وانقسم المتظاهرون ما بين مطالبين باسقاط السلطة الانتقالية، وتصحيح مسار الثورة.