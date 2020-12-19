بالصور .. مشهد مثير للدهشة لـ(بائع لبن) في محطة وقود بالخرطوم

الخرطوم: محمد الطاهر

أثار مشهد بائع لبن بمحطة محروقات بالخرطوم يقوم بتفريغ وقود سيارته في “تمنة” لتوزيع الحليب للاحتفاظ به كاحتياطي، وتعبئة الخزان من جديد، أثار دهشة رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكان البائع قد صادف محطة وقود خفيفة “غير مزدحمة” وهي فرصة لا تتكرر كثيراً في ظل شح الوقود بالعاصمة، مما دفعه ذلك لإفراغ البنزين داخل “تمنة اللبن” ومن ثم تعبئة سيارته من جديد.

ولاقى التصرف انتقادا في أوساط مستخدمي شبكات التواصل لعدم اكتراث البائع بصحة المواطن، بينما طالب البعض انتقاد من أجبره لهذا الفعل بعجزه عن حل الأزمة، وليس الفاعل.