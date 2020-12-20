فوضى الأسعار تضرب الأسواق

كتب: رحمة عبد المنعم

تشهد الاسواق هذه الايام ارتفاعاً جنونياٍ في الاسعار دون استثناء، لكن ما يهمنا هو ارتفاع اسعار المواد الإستهلاكية المرتبطة بمعاش الناس، حيث اصبحت المعيشة صعبة على المواطن في ظل الزيادة اليومية للأسعار.

وأصبحت الاسواق بلا رقيب يضبطها، الشيء الذي جعل معظم التجار يتمادون في التلاعب بمعاش الناس؛ بفرض زيادة شبه يومية على السلع، جعلت المواطنين يتضجرون من الاوضاع المعيشية ومن واقعهم الاليم، الذي جعلهم تحت رحمة تجار لا يخافون الله. في وقت لم تلتفت الحكومة الى حال الناس ومعاشهم؛ ولم تتدخل للتخفيف والحد من جنون الأسعار.

في وقت يملأ وزراء الحكومة الانتقالية الدنيا ضجيجا ً ويفلحون في التصريحات لوسائل الاعلام عن (الحل والبل والتفكيك)، وابعد اهتماماتهم المواطن (الغلبان).

واكثر مايزيد اوجاع الناس هو الصمت الحكومي تجاه هذا العبث الذي يمارس في الاسواق، اين وزراة الصناعة وجمعية حماية المستهلك من ما يحدث؟؟.. اليس من مهامها رقابة الاسواق وضبط الاسعار والحد من استغلال التجار.

قد اصبح المواطن السوداني المغلوب على امره يتحمل كل صنوف العذاب يومياً من انتظار المواصلات مروراً بالوقوف الطويل في صفوف الخبز والجازولين، لكنه بالطبع لن يستطيع تحمل الزيادة التعجيزية على السلع.

وهنا يبرز سؤال عريض، كم هو الراتب الحكومي الذي تدفعه الدولة لموظفيها حتى يتسنى لهم مجابهة هذه الزيادات؟ فما بالك بالعمال واصحاب المهن الحرة! بالتأكيد جميعهم سوف يتلظون بنار الاسعار.

ولارتفاع الأسعار ثأثير كبير على الحكومة سوف يستغله أصحاب الأجندة المضادة بتأليب الشارع السوداني في حالة عدم رضاء كثيرين على الاداء الحكومي، مما يسهم في إضعاف الحكومة؛ وظهرت العديد من الأصوات التي تطالب برحيلها.

إن ارتفاع المواد الاستهلاكية سيؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبيرة مثل تزايد حالات النهب والسلب في الشوارع، وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة، وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلبة،لا فكل ما ذكر سوف يخلف عواقب خطيرة، سوف تنعكس وبشكل خطير على الأوضاع الأمنية والاجتماعية. على الحكومة ان تلتفت لمعاش الناس بضبط الاسواق وزيادة الرواتب وحل الازمات.