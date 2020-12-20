ارتفاع الإصابات والوفيات بـ(كورونا) في البلاد

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 202 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 9 حالات وفاة، و147 حالة تعاف، ليرتفع عدد الحالات تراكمياً الى 22،823 حالة، متضمنة 1،434 حالة وفاة، و13،171 حالة تعاف.

وأشار التقرير الصادرة اليوم الأحد حسب نتائج إحصائية التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، إلى أن الحالات الجديدة بلغت 150 إصابة بولاية الخرطوم، و15 في ولاية الجزيرة، و8 بالقضارف، و7 حالات في كل من البحر الأحمر، والشمالية.

ونوه التقرير إلى تسجيل 12 ولاية حالات جديدة من مجموع 18 ولاية بالبلاد.

وذكر التقرير الوبائي أن الفحص المعملي تم في 15 معملاً، إضافة إلى مراكز العزل بولاية الخرطوم، حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة (2،083)، فيما بلغ عدد العينات الموجبة (202) بنسبة إيجابية بلغت 10%.

وشددت وزارة الصحة، على التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090، وعلى تطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال).