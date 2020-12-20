حمدوك وربيكا يؤكدان الحرص البلدين على التعاون

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في المجالات المختلفة.

جاء ذلك، لدى لقائه اليوم بمقر إقامته بجيبوتي، نائب رئيس دولة جنوب السودان د. ربيكا قرنق، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان دينق داو دينق.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، وتطرق إلى سير تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، والمجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.

من جانبها، أكدت نائب رئيس دولة جنوب السودان د. ربيكا قرنق، أن السلام في الدولتين يُسهم في تطوير التبادل التجاري البري والبحري بين البلدين. وشكرت، رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد على الدعوة الكريمة التي قدمها لرئيس دولة جنوب السودان لحضور القمة.