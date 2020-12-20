باني: قرعة الدوري الممتاز في نادي الشرطة الإثنين المقبل

قال المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – أنهم أكملوا ترتيبات تنظيم حفل قرعة بطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 26 للموسم الجاري، في نادي الشرطة بالخرطوم بري الاثنين المقبل ، وذلك عند الساعة الواحدة ظهرا، وأبان الفاتح باني أن الحضور سيكون بعدد محدود التزاما بالاشتراطات الصحية والأوضاع الحالية في البلاد، وعضد بأن الدخول إلى القاعة سيكون ببطاقات الدعوة الصادرة من الاتحاد السوداني، راجيا من الجميع تفهم التداعيات التي فرضت هذا النهج غير المحبوب لديهم، ومتمنيا أن يوفق الجميع في الانطلاقة الجيدة للنسخة القادمة من الدوري الممتاز، وكل مسابقات الاتحاد.

وفي ختام حديثه قال باني إن قرعة منافسة الوسيط قائمة في موعدها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء القادم في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.