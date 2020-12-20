استعداداَ للقاء الاشانتي الهلال يحل بأكرا الغانية بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية

الخرطوم _ أكرا : السوداني

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال ظهر أمس إلى العاصمة الغانية أكرا لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني عصر الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا، وكان في استقبال البعثة أسرة السفارة السودانية بقيادة السفير محمد عبد الرحمن والمستشار عبد الخالق عبد المجيد إلى جانب الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة الذي سهل من إجراءات الدخول بمعاونة أسرة السفارة السودانية، ليتجاوز الهلال بذلك أولى محطات الحرب النفسية التي كان بالإمكان ان تجابه فريق الهلال.

وضمت بعثة الهلال التي غادرت من الخرطوم إلى أديس أبابا ومنها إلى العاصمة الغانية أكرا (41) شخصا من بينهم (26) لاعبا، وهنالك انضم إليهم الجنرال، وقد أدى الأقمار مران خفيف لتفكيك العضلات. وسيؤدي الهلال اليوم تدريبا اعتياديا فيما سيجري الأزرق عصر الغد مرانه الرئيسي وسيختتم الفريق تدريباته التحضيرية عصر الثلاثاء بملعب المباراة؛ ويترأس البعثة الهلالية الطاهر يونس عضو مجلس تطبيع نادي الهلال.

وسهلت أسرة السفارة السودانية في غانا من الإجراءات المتعلقة بدخول بعثة الهلال إلى العاصمة أكرا ، وحلت بعثة الهلال فور وصولها الى غانا بفندق (تانج بالاس) وهو من الفنادق فئة خمسة نجوم، ويعتبر من أفخم الفنادق وأميزها، ويمتاز الفندق بالهدوء والراحة بعيداً عن الضوضاء.

على صعيد متصل نجح الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال بالتنسيق مع سفارة السودان بغانا في تأمين المعمل الذي سيتم فيه فحص الكورونا لبعثة الهلال قبل المباراة المرتقبة أمام الأشانتي كوتوكو يوم الأربعاء المقبل ، منعا لأي تجاوزات أو تلاعب في نتيجة الفحوصات من جانب الفريق الغاني، مثلما حدث في الدور التمهيدي بالنسبة لفريق نوذايبو الموريتاني مما أدى لانسحاب الأخير قبل ساعات من مواجهة الاياب.