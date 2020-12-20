ساليتاس البوركيني يفاجئ الأمل

وصلت بعثة فريق ساليتاس البوركيني، فجر أمس السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لموجهة الأمل عطبرة الثلاثاء المقبل، بذهاب دور الـ32 في الكونفدرالية.

وجرى استقبال الفريق البوركيني من قبل الأمين العام لنادي الأمل عطبرة، محمد تاج السر، الذي قال لكووورة، إنهم جهزوا كل شيء لبعثة الضيوف (32 فردا)، حيث تم نقل الفريق من المطار لمقر الإقامة.

وفاجأ الفريق البوركيني نادي الأمل عطبرة، باختيار الإقامة في فندق قريب من المطار، بدلا عن فندق آخر كان المضيف قد قام بحجزه مسبقا.

وعلق تاج السر: “ساليتاس أقام بفندق حجزته له سفارة بوركينا فاسو بالسودان، بينما تواصلنا نحن مسبقا مع رئيس النادي، وطلبنا المعاملة بالمثل، بمعني أن نستضيفهم في السودان، ويستضيفوننا ببلادهم”.

وأضاف: “رئيس النادي قال لنا إن رئاسة البعثة سوف تتفاهم معنا، ولكن النادي البوركيني تواصل مع سفارة بلاده بالخرطوم، ولم يكن يعلم بترتيباتنا له، وقد تحدثنا إليهم بترتيباتنا، ويبدو أنه ليس لديهم تجربة في البطولات القارية في نقطة التعامل بالمثل”.

وختم: “بعثة ساليتاس البوركيني أبدت سعادتها وارتياحها بطريقة استقبال الأمل لهم”، مشيرا إلى أن اجتماعا سوف ينعقد اليوم بين الناديين في إطار مفهوم المعاملة بالمثل.