تأكد غياب مدافع المريخ أمام إنييمبا

يصل إنييمبا النيجيري، فجر الإثنين، إلى السودان، لمواجهة المريخ، الأربعاء المقبل، بستاد الجوهرة الزرقاء، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية ثانية، تأكد غياب قلب دفاع المريخ، صلاح نمر، وذلك بعد تأجيل وصوله للسودان، إلى الإثنين المقبل بدلًا من السبت.

ولا شك أن غياب نمر، يحتم على المدير الفني للمريخ، ديديه جوميز، تثبيت عماد الصيني أو أحمد تمبش في قلب الدفاع.

يذكر أن المريخ جرب العديد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع، خلال وديتي الخرطوم الوطني وحي الوادي نيالا، وكان تمبش هو الوحيد الذي ثبت في قلب الدفاع في المباراتين.