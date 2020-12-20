باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا، أمس السبت، عن طبيعة إصابة نجمه البرازيلي نيمار، والموعد المتوقع لعودته إلى الملاعب.

وتعرض نيمار لإصابة قوية، بعد تدخل عنيف من تياجو مينديز، لاعب وسط ليون، خلال مباراة الفريقين في الجولة 14 للدوري الفرنسي.

وأصدر سان جيرمان بيانًا، قال فيه: “سيواصل نيمار عملية تعافيه بعد إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، فهناك منطقة في العظام قد تضررت، ومن المتوقع عودته للعب في يناير/كانون ثان المقبل”.

وأصبح من المؤكد غياب نيمار عن مواجهة ليل في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، وكذلك مواجهة ستراسبورج الأربعاء المقبل.