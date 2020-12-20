إيقاف بيع البنزين المدعوم و(576) جنيهاً للجالون بجميع محطات الوقود

الخرطوم: الطيب علي

رجّحت مصادر موثوقة في قطاع النفط لـ(السوداني)، توقف مصفاة البترول للصيانة غداً، في وقت وجهت فيه وزارة الطاقة والتعدين بجرد المستودعات في الجيلي والشجرة ومحطات الوقود في ولاية الخرطوم.

ونوهت المصادر إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى إيقاف بيع الوقود المدعوم والتحول إلى التجاري بتوحيد السعر، حيث يبلغ سعر جالون البنزين (576) جنيهاً، واللتر (128) جنيهاً.

وأوضح منشور صادر عن وزارة الطاقة والتعدين، اطلعت عليه (السوداني) أن الخطوة تأتي بغرض الجرد وأخذ القياسات للمنتجات البترولية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ليل السبت، إنها تبحث ترتيبات انسياب الوقود قبل توقف مصفاة الخرطوم للصيانة. كما أن وكيل قطاع النفط بالوزارة، حامد سليمان يزور اليوم الأحد، ولاية البحر الأحمر، للاطمئنان على سير العمل بالمستودعات الاستراتيجية وميناء بشائر، وذلك في إطار الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية. كما يتفقد الوكيل، مرابط السفن وعدداً من المرافق المتعلقة بقطاع النفط ببورتسودان، وذلك لانسياب المواد البترولية بسلاسة إلى ولايات السودان المختلفة والاستعداد لمجابهة التحديات التي تُواجه استيراد الوقود، لا سيما خلال الصيانة الدورية للمصفاة.