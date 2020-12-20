التعايشي: لا مساومة على أهداف ثورة ديسمبر المجيدة

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، أن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة واضحة المعالم ولا مجال للمساومة على اهدافها.

وقال التعايشي في تعميم صحفي، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، إن استكمال عملية السلام وتنفيذ ما تم من اتفاق هو الضامن لتحقيق احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية والداعم لاستقلالية القضاء والعمل بجدية لإنجاز قضايا العدالة الانتقالية.

وأضاف: إن الاستمرار في إدارة حوار مع كل السودانيين للإعداد للمؤتمر الدستوري والاتفاق على ترتيب الانتخابات أحد أولويات الفترة المقبلة.

وقال التعايشي: “يجب ان نتذكر ان هذه هي الفرصة التاريخية الأكبر في تجربتنا السياسية الحديثة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الكامل وكسر الحلقة الشريرة”.

وأضاف: إن حق السودانيين في التعبير يجب إن يُحفظ ويُصان ويُستمع إليه، وعلينا أن نتذكر أن مطالب إسقاط حكومة الفترة الانتقالية وهي في طريقها للعمل لاستكمال المهام، إنما هو قفز في الظلام ويهدد كل فرص الانتقال الديمقراطي الكامل في بلادنا.