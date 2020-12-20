مولانا الميرغني يُعلن دعمه الكامل للجيش لخوضه معارك العزة والكرامة

القاهرة: السوداني

أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، دعمه الكامل للجيش السوداني.

وقال مولانا الميرغني في بيان تلقّت (السوداني) نسخة منه: “التحية للقوات المسلحة وهي تخوض معارك العزة والكرامة دفاعاً عن تراب الوطن، حيث قدمت الشهداء الذين ارتوت أرض البلاد الطاهرة بدمائهم”. وترحم على الضباط والجنود، داعياً الله أن ينزلهم منازل الأبرار وحسن أولئك رفيقاً.

وحيا مولانا الميرغني، ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة وصمود الشعب السوداني رغم ما يمر به من أزمات؛ إلا أنه يقف داعماًُ لقواته المسلحة.