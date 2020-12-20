إعادة تشغيل مركز طوارئ كورونا بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، إعادة تشغيل مركز طوارىء كورونا المختص بتلقي البلاغات عن حالات الإصابات والاشتباه داخل ولاية الخرطوم على الرقم (221)، حيث يتم ربط البلاغات بمركز عمليات الطوارئ مباشرة والتعامل معها عن طريق فرق الاستجابة السريعة بالولاية.

ونوهت الوزارة الى أنه بإمكان المواطنين الاتصال والاستفسار عن أقرب مراكز علاج أولية شاغرة بالولاية لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للحالات الطارئة، وشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون.