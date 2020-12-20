مجلس الشركاء يُجدِّد نصرته للجيش

الخرطوم: السوداني

شدّد مجلس شركاء الحكم، على ضرورة مواصلة الجهود لتكوين المجلس التشريعي عبر التشاور الواسع ليشمل كافة المكونات الوطنية وتكوين أجهزة الفترة الانتقالية، بما فيها مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء والولاة والمفوضيات القومية وآليات تنفيذ السلام.

وقالت د. مريم الصادق الناطق الرسمي باسم المجلس في بيان صحفي، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قيام مؤتمر الشرق والإسراع في تمثيل أهل الشرق في مجلس الشركاء، وأوضحت مريم الصادق، أن المجلس حيا القوات المسلحة وانتشارها لحماية السودان وأراضيه ومواطنيه وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه.

وقالت د. مريم المهدي إن المجلس أمّن على قيام الدبلوماسية السودانية بدورها في تعزيز علاقات حُسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع الجارة إثيوبيا التي تربطها أواصر القربى والمصالح المشتركة مع السودان.

هذا، وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم تنويراً للمجلس حول كافة المستجدات على الحدود الشرقية للبلاد.