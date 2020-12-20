ظهور سلالة جديدة من كورونا “أسرع انتشارا” تعيد عقارب الساعة إلى الوراء

السوداني: وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية اكتشاف نوع متغير جديد من فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق البلاد، وأشارت إلى التحقيقات مستمرة بشأن هذه “الطفرة” في الفيروس.

وتم التعرف على الطفرة الجديدة من الفيروس بعد زيادة في حالات الإصابة بهذا النوع المتحور، في لندن ومقاطعة كنت، الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وبحسب الموقع، أُطلق اسم “VUI – 202012/01” على النوع الجديد من الفيروس، وشهد التطور الأخير للفيروس 17 طفرة على الأقل قد تؤثر على شكله الخارجي، خصوصا على النتوءات الشوكية.

ووفقا للسلطات الصحية، فإن التغير الأخير تسبب بطفرة في البروتين المكون للنتوءات المميزة لسطح فيروس كورونا، والتي تساعده على الالتصاق بالخلايا البشرية وإلحاق الضرر بها.

ومن المحتمل أن تمنح هذه الطفرة، في هذا الجزء تحديدا، الفيروس قدرة أكبر على العدوى والانتشار بسهولة أكبر بين الناس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن التغير الجديد في الفيروس يجعله “أكثر قابلية للانتقال” بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.