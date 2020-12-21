منحة يابانية بقيمة (9.6) ملايين دولار

الخرطوم : السوداني

صادقت وزيرة المالية د. هبة محمد علي وممثل مكتب جايكا اليابانية بالسودان جايكا ماكوتو تاكاهاشي، على مشروع تحسين وتشغيل وصيانة نظام إمداد المياه بموجب منحة يابانية بقيمة مليار وأربعة ملايين ين ياباني،ما يعادل ٩،٦ملايين دولار لتركيب وصيانة نظم الإمداد المائي في تسع ولايات سودانية.

وثمنت وزيرة المالية التعاون المثمر مع حكومة اليابان منذ سنوات خاصة في أوقاته العصيبة.

واشارت إلى تنفيذ اليابان لمشروع إدارة النفايات الصلبة بالخرطوم ومشروع مستشفى الأمومة والطفولة بأمبدة، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى تحسين امدادات المياه الآمنة والمستدامة في السودان من خلال شراء وتركيب المعدات لتشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه مما يسهم في تحسين البيئة للسكان في المناطق المستهدفة، مؤكدة مواصلة التعاون مع اليابان في مختلف المجالات.

وكشفت هبة أن الولايات المستهدفة في هذا المشروع هي الولاية الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان وكسلا والخرطوم والقضارف والنيل الأبيض والجزيرة وسنار.

من جانبه اكد السفير الياباني بالسودان، تاكاشي هاتوري، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات المعنية على تحسين استدامة المياه وتعاونت فيه الحكومة اليابانية وجايكا في تقديم معدات وتعاون فني لتسهيل جهود وحدة مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الري والموارد المائية وكذلك بهيئات المياه بالولايات في اطار زمني تبلغ مدته سنتين،