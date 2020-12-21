مصرع وإصابة (8) من قيادات (العدل والمساواة) في كمين مسلح

الخرطوم : السوداني

لقي قائد عسكري بارز بحركة العدل والمساوة وشخص آخر مصرعهما، فيما اصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة، بعد تعرض موكبهم لكمين مسلح من قبل مجهولين بمنطقة كندبي التابعة لمحلية جبل مون بولاية غرب درافور،

واعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة معتصم أحمد صالح في بيان، استشهاد قائد ثاني المنطقة آدم حماد ومهدي حسين عبد الشافع، وجرح ستة آخرين من الوفد العائد من الخرطوم بعد المشاركة في استقبال رئيس الحركة وقادة عملية السلام،

وذكر الناطق الرسمي أن الوفد تعرض لكمين غادر من قبل مسلحين على ظهور أحصنة في منطقة كوندبي جبل مون بولاية غرب دارفور مساء أمس الاول “السبت”،

ووصف الناطق الرسمي الحادثة بأنها ليست استهدافا للحركة فقط وإنما لعملية السلام الذي تحقق، مؤكداً أن حركة العدل والمساواة لن يهدأ لها بال حتى حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة،

وأضاف: “إن الحركة ستعمل مع الجهات المعنية للقبض على الجناة وتؤكد في الوقت ذاته أنها سوف لن تصمت على هذا الغدر”،