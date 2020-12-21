موردو السيراميك : زيادة الدولار الجمركي (كارثية)

الخرطوم: ابتهاج متوكل

كشفت شعبة مستوردي السيراميك والأدوات الصحية، عن مقترحات لزيادة الدولار الجمركي الى (٢٦٥، ١٢٠، ٥٥) جنيه بدلا عن السعر الحالي ١٥ جنيها. محذرة من إقدام الحكومة على قرار زيادة الدولار الجمركي.

ووصف رئيس الشعبة بكري الياس، القرار بـ(الكارثي)، وقال في تصريح صحافي امس، انه له تبعات سالبة على الاقتصاد القومي ويؤدي لتوقف الأسواق

وقلل الياس من قيمة تخفيض الرسوم الجمركية وقال (مهما تم من تخفيض فان الزيادة كبيرة ومركبة وتنعكس سلبا على الصادر،متوقعا سيادة ركود الأسواق حال اصرار الحكومة على الزيادة بجانب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، مؤكدا ان كل القطاعات ستكون ضد الزيادة لما لها من آثار كارثية

وطالب الياس، وزيرة المالية بدراسة القرار والجلوس مع غرفة المستوردين كونها الجهة المعنية أكثر بالزيادة، منوها الى ان (٤٥٪) من ايرادات الدولة من قطاع الاستيراد، مبينا ان زيادة الإيرادات عبر رفع الدولار الجمركي ستدخل الاقتصاد السوداني في (ازمة جديدة) شبيهة بما حدث في العام 2018، داعيا لدراسة القرار جيدا وعدم التسرع في اتخاذه تلافيا لسلبيات كثيرة.