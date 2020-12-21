ترتيبات لسد فجوة الوقود خلال اغلاق المصفاة الرئيسة

الخرطوم: السوداني

وقف وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان في زيارة لولاية البحرالأحمر أمس على سير العمل بالمستودعات الاستراتيجية وميناء بشائر في إطار الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية،بجانب تفقد مرابط السفن وعدد من مرافق قطاع النفط ببورتسودان لانسياب المواد البترولية بسلاسة لولايات السودان المختلفة والاستعداد لمجابهة التحديات التي تواجه استيراد الوقود لاسيما خلال الصيانة الدورية للمصفاة.