عاجل… وزيرة المالية تُغيِّر أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود

الخرطوم: الطيب علي

قررت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، تغيير أسعار منتجي “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (121) جنيهاً، بواقع (544.5) جنيه للجالون. بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (112) جنيهاً، بواقع (504) جنيهات للجالون. حسبما أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في منشور صادر من مديرة الإمدادات وتجارة النفط عائشة حسن أحمد.

هذا وستدخل مصفاة البترول للصيانة اعتباراً من اليوم، في وقت جرّدت فيه وزارة الطاقة والتعدين المستودعات في الجيلي والشجرة ومحطات الوقود بولاية الخرطوم أمس.

وأكد مصدر موثوق بقطاع النفط لـ(السوداني) تطبيق السعر موحداً في كل الشركات والمحطات اي بأن يكون لتر البنزين 121 جنيهاً ولتر الجازولين 112 جنيهاً، فيما يظل لتر الجازولين في محطات المواصلات كما هو 46 جنيهاً.