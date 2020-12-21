الكشف عن موعد التدشين الأول لأوبريت عشان بلدنا

الخرطوم : سودان مورنينج

يدشن القائمون على أمر أوبريت عشان بلدنا في نسخته الثالثة الأوبريت بدار اتحاد المهن الموسيقية بحضور جميع أهل الساحة الفنية وكشف المسؤول الإعلامي للأوبريت عبد الرحمن جبر عن اكتمال كافة الترتيبات الموسيقية والفنية الخاصة بالتدشين الأول والذي يصادف الخامس والعشرين من ديسمبر بحضور رئيس اتحاد المهن الدكتور عبد القادر سالم والذي سيكرم جميع الأصوات الفنية المشاركة وستكرم إدارة الأوبريت الشخصيات التي ساهمت في خروج العمل بصورة مكتملة وكان لهم بصمة واضحة.

الأوبريت تشارك فيه كوكبة من نجوم الساحة الفنية الشبابية وتم تصويره علي شكل فيديو كليب سيتم بثه بصورة رسمية ليلة رأس السنة وصاغ كلماته الشاعر أحمد البلال فضل المولى وإنتاج المطرب شكرالله عز الدين.