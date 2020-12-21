الهلال يتدرب في العاصمة الغانية إستعدادا للمواجهة الإفريقية

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس بأحد ملاعب العاصمة الغانية أكرا حصة تدريبية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا، وأشرف على المران الصربي زوران وبقية الطاقم الفني المعاون له، وأشرف معاون زوران على تدريبات اللاعبين في مساحة محددة من الملعب مبدئيا إهتمام بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى في حين تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس كريم السباعي وأشرف التونسي مهدي بن مرزوقي على التدريبات البدنية التي استمرت ما يقارب نصف ساعة ليختتم التمرين الهلالي بتقسيمة في وسط الملعب وقف خلالها الصربي زوران مانولوفيتش على جاهزية اللاعبين لمواجهة الأربعاء كما شهدت التقسيمة تنافس محتدم بين الأقمار لدخول التشكيل الأساسي للمواجهة الافريقية المرتقبة.