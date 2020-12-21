قرارات لجنة الاستئنافات المنتخبة في الاتحاد السوداني

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً امس الاحد برئاسة مولانا عبدالعزيز سيدأحمد رئيس اللجنة، ونظرت اللجنة في استئناف نادي الهلال الخرطوم ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اعتماد الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس لنادي المريخ الخرطوم، وقررت اللجنة تأجيل النظر في الاستئناف للحصول على مزيد من المستندات من بينها تفويض مجلس ادارة الاتحاد صلاحيات لجنة فض النزاعات الى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين. كما نظرت اللجنة في استئناف نادي المريخ الخرطوم ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في عقوبات قضية الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، وقررت اللجنة إرجاء النظر في الاستئناف الى حين الحصول على مزيد من المستندات من بينها تفويض مجلس ادارة الاتحاد صلاحيات لجنة فض النزاعات الى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين. ونظرت اللجنة في استئناف نادي حي الوادي نيالا ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات بخصوص مباراته ضد الهلال الخرطوم، وبعد النظر في المستندات التي تم طلبها سابقاً قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات. وقررت تأجيل النظر في استئناف نادي جزيرة الفيل ودمدني ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات بشأن مباراته ضد المريخ الجنينة لحين استكمال المستندات الخاصة بالقضية. كما قررت اللجنة تأجيل النظر في استئناف نادي السليمانية جبل أولياء لاجتماع اللجنة المقبل الذي حدد له الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء القادم.