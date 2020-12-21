كوبر يهزم أهلي مروي ودياً في تجربته الودية الثالثة بملعب سلاح الإشارة

نجح كوبر في الفوز علي اهلي مروي بثلاثة اهداف دون مقابل احرزها الطاهر سادومبا وخاطر في الشوط الاول وجون مانو في الشوط الثاني.

وقد اشرك كوبر عدد كبير من البدلاء بما فيهم شباب كوبر هذا وقد ادي الفريق مباراة قبل ذلك مع الشعلة البحراوي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل لكوبر اللاعب خاطر. يذكر ان المدرب ابراهومة وفيصل العجب يقودان التدريب وقد صرحا في عدد من اللقاءات انهم قادمون لوضع الفريق في مكانه الصحيح الا وهو الممتاز. ويشارك فريق كوبر ضمن مجموعة ود مدني في دوري الوسيط الذي اجيز مؤخرا من قبل الاتحاد والذي ستبدأ مبارياته بداية يناير.