هلال الابيض يختتم تحضيراته وسط روح معنوية ومخاوف من انسحاب الفريق

اختتم فريق الكرة الاول بنادي هلال الابيض تحضيراته صباح امس الاحد علي ملعب فرع الرياضة العسكري واشتمل المران علي الجوانب البدنية والتكتيكية وكانت التقسيمة الرئيسية بين منتخب مهند الطاهر والذي اشرف عليه هشام النضر ومنتخب يوسف ابوسته والذي اشرف عليه المدرب العام الشيخ رحمة واستمرت التقسيمة لساعتين وقف من خلالها الجهاز الفني علي الجاهزية المطلوبة للاعبين وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعد اداء قوي وسريع شهد تنافسا محموما بين اللاعبين. من جانبه قال الغاني انور السادات مهاجم بلوز شيكان بانه يسعي بكل مايملك للوصول لشباك نامينغو التنزاني واسعاد قاعدة الفريق الكبيرة والعريضة والمنتشرة داخل وخارج البلاد واضاف نحن كلاعبين نعي الدور الكبير الملقاة علي عاتقنا وبعون الله نسعد الانصار باغلي انتصار من خارج الديار. وقد صرح المدير الفني لهلال الابيض جمال موسي تورنو بان فريقه متعطش لتحقيق الانتصارات ويسعي بقوة لتحقيق نتيجة ايجابية وهو لايخشي الفريق التنزاني مطلقا بل نحترمه كفريق منافس يلعب بارضه وستكون المجموعة حاضرة بعون الله وتوفيقه داعيا انصار الفريق للدعاء حتي يتحقق مايريده الفريق. يجدر ذكره ان هلال الأبيض عانى امس في توفير مقدم الطائرة الخاصة التي كان من المفترض أن تقل الفريق إلى تنزانيا فجر اليوم، وتفيد متابعات (السوداني) أن رجال الأعمال تدخلوا في ساعة متأخرة من ليلة امس لاحتواء الموقف.