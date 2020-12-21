رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد وستظل حامية لثورتها وصون سيادتها برد المعتدين.

وقال الفريق الحسين خلال مخاطبته ختام العام التدريبي 2020 وتمرين رايات النصر 3 بمعسكر الشهيد سيف الإسلام للتدريب اليوم الاثنين، نؤكد أن سلاح المدرعات سلاح الردع والعمود الفقري لجسم القوات المسلحة التي ظلت قومية التكوين ومشبعة بروح وطنية وعقيدة عسكرية ضاربة في الجذور؛ موضحاً أنها أصلحت حال البلاد وإعادت صفوفها بعد أن تحقق السلام ودخل السودان النادي العالمي وأصبح مبرأً من كل تهم أُلصقت به وأقعدته طويلاً.

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن القوات المسلحة ستنطلق بالتدريب والتأهيل المستمر وستكون جاهزة لحماية الوطن؛ مشيداً بالمواطنين لثقتهم في القوات المسلحة.