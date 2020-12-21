رئيس الأشقاء يدعو لعلاقة إقليمية متوازنة

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس حزب الأشقاء، عادل إبراهيم حمد إلى إعادة صورة السودان المتوازن التي حفظت له في السابق الاستقرار، وحمته من التجاذب وجعلته قبلة للخصوم.

وبحسب حمد، يمكن للسودان بهذا التوازن إن يحافظ على علاقته الطيبة مع الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر، ويحتفظ في ذات الوقت بعلاقات طيبة مع الأشقاء في قطر، خاصة وأن لقطر رصيداً كبيراً من الإنجازات في السودان وبالأخص في ملف السلام والاستثمار، بحانب الخدمات والأعمال الخيرية والإغاثات عند الكوارث الطبيعية وغيرها. ودحض رئيس الأشقاء، المزاعم القائلة إن اية محاولة لكسب كل الأطراف تعني خسارة كل الأطراف.