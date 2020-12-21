وكيل وزارة النفط يقف على اجراءات وصول بواخر الوقود

بورتسودان: السوداني

استقبل والي البحر الاحمر مهندس عبد الله شنقراي اليوم الاثنين وكيل وزارة النفط د. حامد سليمان والوفد المرافق له الذي وصل الى الولاية للوقوف على اجراءات وصول بواخر الوقود الى ميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية، ومتابعة اجراءات التفريغ وتذليل اي صعاب تواجه عمليات انسياب المواد البترولية الى ولايات السودان المختلفة، وذلك في اطار التدابير اللازمة في ظل توقف مصفاة الخرطوم لظروف الصيانة.

وشهد والي البحر الاحمر ووكيل وزارة النفط والوفد المرافق تدشين قوارب الصيد المقدمة من شركة بتروناس للصيادين بمنطقة هوشيري في القطاع الجنوبي لمحلية بورتسودان التي تحتضن ميناء بشاير (1) وميناء بشاير (2) وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النفط تجاه المجتمعات المحلية الواقعة في المحيط الجغرافي لقطاع النفط.