قانون الحصانة السيادية للسودان أمام الكونغرس ومليار دولار دعم أمريكي للسودان

الخرطوم: السوداني

وضع أمام منضدة ‏الكونغرس الأمريكي اليوم الاثنين، قانون مشروع الحصانة السيادية للسودان، الذي يخول للرئيس الأمريكي بإغلاق كافة القضايا ضد السودان أمام المحاكم الأمريكية التي رفعت في فترة وضعه على قائمة الإرهاب، باستثناء قضايا المحاكم التي رفعها ذوو ضحايا هجمات 11 سبتمبر في أمريكا.

وأوصت الإدارة الأمريكية الكونغرس – بحسب مشروع القانون الذي تم نشره قبل قليل – بدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان، عبر تمرير القانون.

وتعهّدت أمريكا بتقديم مبلغ 150 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارتين الإمريكيتين في كينيا وتنزانيا، الذين لم يحملوا الجنسية الأمريكية عند حصول تلك التفجيرات؛ والآن يحملون الجنسية الأمريكية.

وأوصى مشروع الإنعاش والتمويل الذي سيُصوِّت عليه الكونغرس الحصانة السيادية للسودان مع دعم مادي في حدود المليار دولار، منه 700 مليون دولار دعم اقتصادي و110 كإعفاء للديون ودعم آخر غير حكومي، وأيضاً 120 مليون دولار للبنك الدولي.