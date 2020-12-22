التحقيق مع الفريق ياسر العطا في حادثة فض الاعتصام

الخرطوم : السوداني

بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في يونيو 2019م، التحقيق مع أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي . وطبقاً لموقع (باج نيوز الإخباري) فقد حضر إلى القصر الجمهوري امس الاثنين، رئيس لجنة التحقيق المحامي نبيل أديب والعميد حقوقي عصمت عبد الله ووكلاء النيابة صهيب عبد اللطيف ومحمد زين الماحي، وتم التحقيق مع عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا لمدة ساعتين . وكان المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش كشف أن اللجنة حددت 16 ديسمبر الحالي موعداً لبدء إدلاء الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة، بشهادتهم، وأوضح أنه تمت مخاطبة المجلس السيادي بهذا الطلب من قبل لجنة التحقيق في النصف الأخير من نوفمبر الماضي، وأن الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق .

وذكرت مصادر مطلعة لـ(السوداني) أن لجنة التحقيق اعدت برمجة جديدة لمثول اعضاء المكون العسكري بالمجلس السيادي، بعد أن كان مقرر لها 16 ديسمبر. ووقعت أحداث فض الاعتصام السلمي في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم في يونيو 2019م، على أيدي مسلحين يرتدون زيا عسكريا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين .