سحب أوراق قضية المدينة الرياضية من المحكمة

الخرطوم: آيات فضل

سحب النائب العام تاج السر الحبر أوراق البلاغ المتعلقة باستقطاعات وتجاوزات وتعدٍ بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية من المحكمة، وذلك للنظر في طلبات الفحص المقدمة من قبل هيئة الدفاع في القضية .

ويواجه المتهمون علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح ومحمد يوسف محمد وشرف الدين بانقا وأربعة آخرين، تهما تتعلق تهماً تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسل الأموال ومخالفات في الأراضي وفقاً للمواد (6، 7، 177/177/2، 35)، بجانب مواد أخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، قد تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد مطلع العام الحالي، تتهم فيها عدداً من رموز النظام السابق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وجامعات وأفراد.