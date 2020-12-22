مديرة جامعة الخرطوم: نواجه صعوبات في تنفيذ التعليم الالكتروني

الخرطوم : وجدان طلحة

شرعت جامعة الخرطوم في إعداد خطة لمواصلة العام الدراسي الكترونيا، مؤكدة عدم التمييز وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب .

واشارت مديرة الجامعة بروفسير فدوى عبد الرحمن في تصريح لـ(السوداني) إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة في تنفيذ التعليم الالكتروني . وتوقعت أن تساهم الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تذليلها وتقديم الدعم المالي لمواجهتها .

وقالت فدوى إن 3 كليات أكملت خططها لمواصلة الدراسة إلكترونياً مراعية عدم التمييز وتوفير فرص متساوية لكافة الطلاب، وستبدأ الدراسة قريبا بعد اكتمال جميع المطلوبات، وأضافت “سيتم الإعلان عن تلك الكليات بعد الاجتماع بعمدائها”، داعية بقية الكليات التي شرعت في الإعداد لتسرع وتحذو حذوها.

ودعت الطلاب والطالبات للإسراع في تكملة البيانات المطلوبة منهم في الاستبيان الذي وزع لهم مؤخرا .