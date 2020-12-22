بدء أولى جلسات محاكمة عبد الباسط حمزة

الخرطوم:آيات فضل

بدأت بمحكمة جنايات بحري وسط أمس أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة برئاسة مولانا عبد المنعم عبد اللطيف المتهم فيها بتهمة الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي، وتجاوزات في الأراضي.

وعقدت الجلسة الاجرائية وسط اجراءات أمنية مشددة، وتم تحديد جلسة الثامن والعشرين لسماع المتحري، كما حدد القاضي جلسة يوم الاثنين من كل اسبوع لمواصلة السير في اجراءات البلاغ، ومثل الاستاذ عبد الباسط سبدرات أمام المحكمة للدفاع عن المتهم.

وأحالت النيابة العامة، عدداً من ملفات الدعاوى الجنائية التي يواجهها قادة النظام السابق للمحكمة، وفقاً للتهم في بلاغات الفساد والثراء الحرام وتجاوزات ومخالفات في الأراضي، بعد اكتمال إجراءات التحري والتحقيق ومرحلة التقاضي كافة.